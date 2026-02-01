Кепіталз в овертаймі переграли Кароліну, Оттава розгромила Нью-Джерсі в НХЛ

У ніч з 31 січня на 1 лютого відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Вашингтон Кепіталз в овертаймі дотисли Кароліну, Сіетл переграв Вегас, а Едмонтон поступився Міннесоті. Ще один матч ігрового вечора завершився у булітах – Торонто був точнішим за Ванкувер.

НХЛ – регулярний чемпіонат

1 лютого

Вашингтон Кепіталз – Кароліна 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0 ОТ)

Айлендерс – Нешвілл 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)

Баффало – Монреаль 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

Ванкувер – Торонто 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:2 Б)

Оттава – Нью-Джерсі 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Сент-Луїс – Коламбус 3:5 (1:2. 2:2, 0:1)

Юта – Даллас 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)

Вегас – Сіетл 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Едмонтон – Міннесота 3:7 (2:2, 0:3, 1:2)

Напередодні Піттсбург розгромив Чикаго, а Юта поступилась Кароліні.