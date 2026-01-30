Вашингтон переміг Детройт в булітах, Піттсбург розгромив Чикаго, Юта поступилась Кароліні в НХЛ

У ніч з 29 на 30 січня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Монреаль та Колорадо закинули 10 шайб на двох, а Кароліна та Юта з Бостоном і Філадельфією – по 9. Також два поєдинки завершились у булітах: перемоги святкували Вашингтон Кепіталз та Даллас.

НХЛ – регулярний чемпіонат

30 січня

Баффало – Лос-Анджелес 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Бостон – Філадельфія 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Кароліна – Юта 5:4 (1:0, 1:3, 3:1)

Монреаль – Колорадо 7:3 (3:1, 2:1, 2:1)

Нью-Джерсі – Нешвілл 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0 ОТ)

Піттсбург – Чикаго 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Рейнджерс – Айлендерс 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Тампа-Бей – Вінніпег 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Детройт – Вашингтон Кепіталз 3:4 (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 2:3 Б)

Міннесота – Калгарі 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Сент-Луїс – Флорида 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)

Едмонтон – Сан-Хосе 4:3 (0:3, 0:0, 3:0, 1:0)

Ванкувер – Анахайм 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Вегас – Даллас 4:5 (0:1, 1:3, 3:0, 0:0, 0:2 Б)

Сіетл – Торонто 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Напередодні Коламбус переграв Філадельфію, а Рейнджерс поступився Айлендерс.