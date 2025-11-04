Торонто перевернув гру з Піттсбургом, Ванкувер дотиснув Нешвілл в НХЛ

У ніч з 3 на 4 листопада в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулась низка матчів.

Торонто вдома зміг перевернути гру із Піттсбургом. До третього періоду господарі поступались з рахунком 0:3, але з 44 по 54 хвилину змогли закинути одразу чотири шайби та виграли протистояння.

Едмонтон поступився Сент-Луїсу, Ванкувер в овертаймі дотиснув Нешвілл, а Сіет вдома обіграв Чикаго.

НХЛ – регулярний сезон

4 листопада

Торонто – Піттсбург 4:3 (0:2, 0:1, 4:0)

Нешвілл – Ванкувер 4:5 (1:1, 1:2, 2:1, ОТ – 0:1)

Сент-Луїс – Едмонтон 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Сіетл – Чикаго 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Нагадаємо, напередодні Крижинка оголосила про призупинення участі в чемпіонаті України. Причиною такого рішення стали "рішення та дії Федерації хокею України, які наразі унеможливлюють подальшу участь клубу в змаганнях".

Таким чином залишилося лише чотири команди в чемпіонаті України. Це Кременчук, Сокіл, Одещина та Шторм Одеса.