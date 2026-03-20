Бостон розгромив Вінніпег, Вегас "всуху" програв Юті у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч проти 20 березня відбулося 11 матчів Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався розгромною перемогою Бостона над Вінніпегом, тоді як Детройт переграв Монреаль завдяки ударному третьому періоду.

Коламбус був сильнішим за Рейнджерс. Команди подарували найрезультативнішу гру з-поміж усіх поєдинків.

НХЛ – регулярний чемпіонат

20 березня

Бостон – Вінніпег 6:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Детройт – Монреаль 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Коламбус – Рейнджерс 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

Оттава – Айлендерс 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Міннесота – Чикаго 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Нешвілл – Сіетл 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Едмонтон – Флорида 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Ванкувер – Тампа-Бей 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Вегас – Юта 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Сан-Хосе – Баффало 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Лос-Анджелес – Філадельфія 3:4 (1:0, 1:3, 1:0, 0:0 ОТ, 0:2 буліти)

Східна конференція Standings provided by Sofascore

Західна конференція Standings provided by Sofascore

