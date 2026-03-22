Піттсбург здолав Вінніпег у серії булітів, Баффало розгромив Лос-Анджелес в регулярному чемпіонаті НХЛ

Микола Літвінов — 22 березня 2026, 01:13
У ніч з 21 на 22 березня пройдуть чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Піттсбург вирвав перемогу над Вінніпегом у серії булітів після справжніх льодових гойдалок та результативної нічиєї в основний час.

Нешвілл розібрався з Вегасом, забезпечивши собі комфортну перевагу ще до 3-го періоду. Натомість Міннесота змогла здобути перемогу лише в овертаймі. Баффало з трьома шайбами у 3-му періоді перевернув гру з Лос-Анджелесом на свою користь та довів рахунок до розгромного. 

НХЛ – регулярний чемпіонат
22 березня

Піттсбург – Вінніпег 5:4 (2:1, 1:1, 1:2) після булітів

Нешвілл – Вегас 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Сан-Хосе – Філадельфія 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Міннесота – Даллас 2:1 (0:1, 1:0, 0:0) після овертайму

Лос-Анджелес – Баффало 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

  • 23:00 Коламбус – Сіетл
  • 01:00 Ванкувер – Сент-Луїс
  • 01:00 Монреаль – Айлендерс
  • 01:00 Оттава – Торонто
  • 02:00 Детройт – Бостон
  • 04:00 Едмонтон – Тампа-Бей

Нагадаємо, що у минулих матчах регулярного чемпіонату відбулися розгромні перемоги з однаковим рахунком Калгарі, Колорадо й Анагайма.

