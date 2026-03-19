Вашингтон розгромив Оттаву, Даллас у серії булітів переміг Колорадо в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч проти 19 березня було зіграно шість матчів Національної хокейної ліги.

Одразу у двох поєдинках була серія булітів, а ще дві гри завершились в овертаймах. Ігровий день розпочався із надрезультативного протистояння, у якому Кароліна дотиснула Піттсбург.

Лише у двох зустрічах були визначені переможці в основний час: Нью-Джерсі переміг Рейнджерс, а Вашингтон розгромив Оттаву.

Ігровий день закінчився звитягою Філадельфії над Анагаймом після овертайму.

НХЛ – регулярний чемпіонат

19 березня

Кароліна – Піттсбург 6:5 ОТ (1:0, 1:1, 3:4, 1:0)

Рейнджерс – Нью-Джерсі 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Вашингтон – Оттава 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Калгарі – Сент-Луїс 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0 ОТ, 2:0 буліти)

Колорадо – Даллас 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0 ОТ, 0:1 буліти)

Анагайм – Філадельфія 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

