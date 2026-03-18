"Суха" перемога Баффало, Коламбус розгромив Кароліну, а Нешвілл дотис Вінніпег у серії булітів в регулярному чемпіонаті НХЛ
У ніч проти 18 березня відбулась ціла низка ігор Національної хокейної ліги.
Ігровий день відкрила переконлива перемога Коламбус над Кароліною, тоді як Бостон в овертаймі програв Монреалю. Останній перервав серію з двох поразок поспіль.
Міннесота в овертаймі дотиснула Чикаго, а хокеїсти Нешвілла були точнішими у серії булітів проти Вінніпега.
"Суху" звитягу у свій актив записало Баффало, яке переграло Вегас, а от Сіетл поступився Тампа-Бей.
НХЛ – регулярний чемпіонат
18 березня
Коламбус – Кароліна 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Монреаль – Бостон 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Торонто – Айлендерс 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Чикаго – Міннесота 3:4 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)
Вінніпег – Нешвілл 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1 буліти)
Едмонтон – Сан-Хосе 5:3 (3:1, 0:2, 2:0)
Ванкувер – Флорида 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
Вегас – Баффало 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Сіетл – Тампа-Бей 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)
