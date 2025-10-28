Оттава розгромила Бостон, Піттсбург та Сент-Луїс подарували гольову феєрію в НХЛ

У ніч з 27 на 28 жовтня відбулися два чергові матчі регулярного сезону НХЛ.

Піттсбург з рахунком 6:3 здолав Сент-Луїс. Пінгвінс ще в першу хвилину зустрічі забили двічі. Блюз зуміли зрівняти рахунок ще до кінця періоду. У другій 20-хвилинці Піттсбург знову вийшов вперед, а на першій хвилині третього періоду подвоїв перевагу. Блюз зуміли скоротити відставання, проте в кінцівці гри пропустили ще дві шайби.

У другому ж матчі Оттава не відчула спротиву Бостона (7:2). Сенаторс майстерно розібрали суперника у грі в більшості. З семи шайб чотири були забиті за переваги в одного гравця. У підсумку впевнена перемога над найслабшою командою східної конференції.

НХЛ – регулярний сезон

28 жовтня

Піттсбург – Сент-Луїс 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)

Оттава – Бостон 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у попередній ігровий день Ванкувер дотис Едмонтон, а Сан-Хосе в матчі з 11 шайбами здолав Міннесоту.