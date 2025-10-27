Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

НХЛ. Ванкувер дотис Едмонтон, Сан-Хосе в матчі з 11 шайбами здолав Міннесоту

Станіслав Лисак — 27 жовтня 2025, 08:41
НХЛ. Ванкувер дотис Едмонтон, Сан-Хосе в матчі з 11 шайбами здолав Міннесоту

Вчора, 26 жовтня, розпочався черговий ігровий день регулярного сезону НХЛ.

Перша ж гра подарувала фанатам овертайми, в яких Нью-Джерсі виявився сильнішим за Колорадо. Трохи пізніше також у додатковий період Тампа-Бей здолала Вегас.

Лідер Західної конференції, Юта, мінімально обіграв Віннпег, а Міннессота перемогла Сан-Хосе в матчі аутсайдерів старту регулярного сезону.

Єдину розгромну перемогу оформив Калгарі, обігравши Рейнджерс, а Ванкувер та Едмонтон подарували нам ще одні овертайми, в яких фіналіст минулого сезону зазнав поразки.

НХЛ – регулярний сезон
26-27 жовтня

Нью-Джерсі – Колорадо 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)

Тампа-Бей – Вегас 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Вінніпег – Юта 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Міннесота – Сан-Хосе 5:6 ОТ (2:2, 0:2, 3:1, 0:1)

Нашвілл – Даллас 2:3 (1:0, 1:2 0:1)

Чикаго – Лос-Анджелес 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Калгарі – Рейнджерс 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Ванкувер – Едмонтон 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore
НХЛ

НХЛ

Оттава рознесла Вашингтон, Юта не помітила Міннесоту, Детройт та Сент-Луїс закинули десять шайб на двох в НХЛ
Вашингтон в останньому періоді розгромив Коламбус, Сан-Хосе знову програв в НХЛ
Піттсбург переграв Флориду, Бостон в результативному матчі поступився Анахайму в НХЛ
Баффало переграв Детройт, Нью-Джерсі без проблем здолав Міннесоту в НХЛ
Обійшов Лем'є: Кросбі встановив клубний рекорд Піттсбурга за набраними очками

Останні новини