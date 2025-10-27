НХЛ. Ванкувер дотис Едмонтон, Сан-Хосе в матчі з 11 шайбами здолав Міннесоту
Вчора, 26 жовтня, розпочався черговий ігровий день регулярного сезону НХЛ.
Перша ж гра подарувала фанатам овертайми, в яких Нью-Джерсі виявився сильнішим за Колорадо. Трохи пізніше також у додатковий період Тампа-Бей здолала Вегас.
Лідер Західної конференції, Юта, мінімально обіграв Віннпег, а Міннессота перемогла Сан-Хосе в матчі аутсайдерів старту регулярного сезону.
Єдину розгромну перемогу оформив Калгарі, обігравши Рейнджерс, а Ванкувер та Едмонтон подарували нам ще одні овертайми, в яких фіналіст минулого сезону зазнав поразки.
НХЛ – регулярний сезон
26-27 жовтня
Нью-Джерсі – Колорадо 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)
Тампа-Бей – Вегас 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Вінніпег – Юта 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Міннесота – Сан-Хосе 5:6 ОТ (2:2, 0:2, 3:1, 0:1)
Нашвілл – Даллас 2:3 (1:0, 1:2 0:1)
Чикаго – Лос-Анджелес 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Калгарі – Рейнджерс 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Ванкувер – Едмонтон 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)