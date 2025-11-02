Міннесота здолала Ванкувер, Рейнджерс вирвав перемогу в овертаймі, Вінніпег розібрався з Піттсбургом у НХЛ

У ніч з 1 на 2 листопада в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулася серія яскравих матчів.

Зокрема, одразу два поєдинки завершилася серією булітів: Флорида здолала Даллас, Баффало обіграв Вашингтон. Ще чотири гри дійшли до овертайму: Сан-Хосе переміг Колорадо, Монреаль виявився сильнішим за Оттаву, Чикаго програв Едмонтону, а Рейнджерс вирвав перемогу над Сіетлом.

Також Коламбус у рівній боротьбі переграв Сент-Луїс, Нью-Джерсі у видовищному поєдинку обіграв Лос-Анджелес. Міннесота без проблем здолала Ванкувер, а Вінніпег розібрався з Піттсбургом.

НХЛ – регулярний сезон

1-2 листопада

Бостон – Кароліна 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Вінніпег – Піттсбург 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Нешвілл – Калгарі 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Сан-Хосе – Колорадо 3:2 (1:1, 1:1, 0:0 ОТ 1:0)

Флорида – Даллас 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, по булітах 1:0)

Баффало – Вашингтон 4:3 (3:2, 0:1, 0:0, 0:0, по булітах 1:0)

Коламбус – Сент-Луїс 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Міннесота – Ванкувер 5:2 (1:0,1:1,3:1)

Монреаль – Оттава 4:3 (2:0, 0:2, 1:1 ОТ 1:0)

Філадельфія – Торонто 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Лос-Анджелес – Нью-Джерсі 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Едмонтон – Чикаго 3:2 (0:0, 2:1, 0:1 ОТ 1:0)

Сіетл – Рейнджерс 2:3 (1:2, 1:0, 0:0 ОТ 0:1)

Турнірна таблиця Східної конференції



Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні Крижинка оголосила про призупинення участі в чемпіонаті України. Причиною такого рішення стали "рішення та дії Федерації хокею України, які наразі унеможливлюють подальшу участь клубу в змаганнях".

Таким чином залишилося лише чотири команди в чемпіонаті України. Це Кременчук, Сокіл, Одещина та Шторм Одеса.