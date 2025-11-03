Анахайм переміг Нью-Джерсі, Калгарі переграв Філадельфію, Детройт в серії булітів здолав Сан-Хосе в НХЛ

У ніч з 2 на 3 листопада в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулася серія цікавих матчів.

Анахайм впевнено переграв Нью-Джерсі, Калгарі у важкому виїзному поєдинку здолав Філадельфію, Тампа-Бей обіграв Юту, а Айлендерс врятувався від поразки та вирвав перемогу над Коламбусом на останній хвилині гри.

Також в одному матчі все вирішила серія булітів, у якій Детройт виявився точнішим за Сан-Хосе.

НХЛ – регулярний сезон

2-3 листопада

Анахайм – Нью-Джерсі 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Сан-Хосе – Детройт 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0 після булітів 0:1)

Філадельфія – Калгарі 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Айлендерс – Коламбус 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Юта – Тампа-Бей 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Турнірна таблиця Східної конференції

Турнірна таблиця Західної конференції

Нагадаємо, напередодні Крижинка оголосила про призупинення участі в чемпіонаті України. Причиною такого рішення стали "рішення та дії Федерації хокею України, які наразі унеможливлюють подальшу участь клубу в змаганнях".

Таким чином залишилося лише чотири команди в чемпіонаті України. Це Кременчук, Сокіл, Одещина та Шторм Одеса.