Анахайм переміг Нью-Джерсі, Калгарі переграв Філадельфію, Детройт в серії булітів здолав Сан-Хосе в НХЛ
У ніч з 2 на 3 листопада в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулася серія цікавих матчів.
Анахайм впевнено переграв Нью-Джерсі, Калгарі у важкому виїзному поєдинку здолав Філадельфію, Тампа-Бей обіграв Юту, а Айлендерс врятувався від поразки та вирвав перемогу над Коламбусом на останній хвилині гри.
Також в одному матчі все вирішила серія булітів, у якій Детройт виявився точнішим за Сан-Хосе.
Анахайм – Нью-Джерсі 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Сан-Хосе – Детройт 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0 після булітів 0:1)
Філадельфія – Калгарі 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Айлендерс – Коламбус 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Юта – Тампа-Бей 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Нагадаємо, напередодні Крижинка оголосила про призупинення участі в чемпіонаті України. Причиною такого рішення стали "рішення та дії Федерації хокею України, які наразі унеможливлюють подальшу участь клубу в змаганнях".
Таким чином залишилося лише чотири команди в чемпіонаті України. Це Кременчук, Сокіл, Одещина та Шторм Одеса.