Рейнджерс впорався з Торонто, Нешвілл і Бостон влаштували результативну "зарубу" у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 5-го на 6-те березня відбулось вісім поєдинків Національної хокейної ліги.

Жоден із них не завершився в овертаймі. Найпереконливішими цієї ночі були Рейнджрес і Баффало, які оформили перемоги з різницею у чотири шайби над Торонто та Піттсбургом відповідно.

Також "суху" звитягу святкували хокеїсти Юти, які розгромили Філадельфію 3:0. У крайньому матчі Айлендерс поступився Лос-Анджелесу.

НХЛ – регулярний чемпіонат

6 березня

Коламбус – Флорида 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Піттсбург – Баффало 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Рейнджерс – Торонто 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)

Філадельфія – Юта 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Вінніпег – Тампа-Бей 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Нешвілл – Бостон 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)

Калгарі – Оттава 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Лос-Анджелес – Айлендерс 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Східна конференція Standings provided by Sofascore