Кидок на 10 тисяч доларів: студент зірвав куш під час перерви матчу НХЛ

Софія Кулай — 1 березня 2026, 12:45
Кидок на 10 тисяч доларів: студент зірвав куш під час перерви матчу НХЛ
Один із глядачів, який виявився студентом Університету Огайо, зірвав куш під час перерви у матчі Коламбус – Айлендерс.

Фанат продемонстрував філігранну точність під час кидків від Fanatics Fan Cash On-Ice Shot. Він закинув шайбу у невеликий прямокутний отвір аж із центру льодового майданчика.

За більярдний кидок хлопець отримав 10 тисяч доларів. Його переможна шайба змусила трибуни арени шаленіть.

Відзначимо, що протистояння Коламбус – Айлендерс не закінчилось за підсумками трьох періодів, а перейшло в овертайм, де хокеїсти Айлендерс вирвали звитягу. Переможну шайбу закинув швед Сімон Гольмстрем.

Айлендерс із 73 балами посідає сьоме місце, тоді як Коламбус замикає десятку Східної конференції (66 очок).

Нагадаємо, що сьогодні, 1 березня, відбудуться ще три матчі регулярного чемпіонату НХЛ: Піттсбург – Вегас (20:00), Юта – Чикаго (23:00) та Сан-Хосе – Вінніпег (23:00).

