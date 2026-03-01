Кидок на 10 тисяч доларів: студент зірвав куш під час перерви матчу НХЛ

Один із глядачів, який виявився студентом Університету Огайо, зірвав куш під час перерви у матчі Коламбус – Айлендерс.

Фанат продемонстрував філігранну точність під час кидків від Fanatics Fan Cash On-Ice Shot. Він закинув шайбу у невеликий прямокутний отвір аж із центру льодового майданчика.

OMG! HE'S DONE THE IMPOSSIBLE 🤯



AND NOW HE'S TAKING HOME $10,000 IN FANCASH FROM @FanaticsBook 💰 pic.twitter.com/6l3rLoG0Lq — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) March 1, 2026

За більярдний кидок хлопець отримав 10 тисяч доларів. Його переможна шайба змусила трибуни арени шаленіть.

Відзначимо, що протистояння Коламбус – Айлендерс не закінчилось за підсумками трьох періодів, а перейшло в овертайм, де хокеїсти Айлендерс вирвали звитягу. Переможну шайбу закинув швед Сімон Гольмстрем.

Айлендерс із 73 балами посідає сьоме місце, тоді як Коламбус замикає десятку Східної конференції (66 очок).

Нагадаємо, що сьогодні, 1 березня, відбудуться ще три матчі регулярного чемпіонату НХЛ: Піттсбург – Вегас (20:00), Юта – Чикаго (23:00) та Сан-Хосе – Вінніпег (23:00).