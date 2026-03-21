Розгромні перемоги з однаковим рахунком Калгарі, Колорадо й Анагайма в регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ 21 березня
У ніч з 20 на 21 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день розпочався з матчу Вашингтона та Нью-Джерсі. У ньому "Кепіталс" здобули непросту перемогу з різницею в одну шайбу.
Найрезультативніше протистояння видали Торонто й Кароліна. Воно завершилось овертаймом, в якому тріумфували "Гаррікейнс".
НХЛ – регулярний чемпіонат
21 березня
21 березня
Вашингтон – Нью-Джерсі 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Торонто – Кароліна 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)
Чикаго – Колорадо 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Калгарі – Флорида 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Юта – Анагайм 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші 11 матчів.