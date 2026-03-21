Розгромні перемоги з однаковим рахунком Калгарі, Колорадо й Анагайма в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 20 на 21 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Вашингтона та Нью-Джерсі. У ньому "Кепіталс" здобули непросту перемогу з різницею в одну шайбу.

Найрезультативніше протистояння видали Торонто й Кароліна. Воно завершилось овертаймом, в якому тріумфували "Гаррікейнс".

НХЛ – регулярний чемпіонат

21 березня

Вашингтон – Нью-Джерсі 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Торонто – Кароліна 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)

Чикаго – Колорадо 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Калгарі – Флорида 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Юта – Анагайм 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

