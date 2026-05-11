Київ Кепіталз підписав фінського захисника

Олексій Мурзак — 11 травня 2026, 20:54
Яні Сієккінен
Київ Кепіталз підсилив свій склад фінським захисником Янi Сієккіненом.

Про це повідомила пресслужба українського клубу.

Левову частину своєї кар'єри Сієккінен провів у рідній для себе Фінляндії. На юнацькому рівні він встиг пограти за Лукко, а на дорослому – захищав кольори КеуПи та ЮПа.

За кордоном Яні виступав за данський Херлев Іглс та литовських Хокей Панкс. Минулого сезону в Оптібет лізі захисник провів 27 матчів, в яких відзначився 4-ма шайбами і 9-ма асистами.

Серед трофеїв в активі нашого новачка срібна медаль другого за рангом дивізіону чемпіонату Фінляндії та бронза данської ліги.

Напередодні, кияни підписали українського нападника Іллю Коренчука

