Київ Кепіталз підписав фінського захисника
Київ Кепіталз підсилив свій склад фінським захисником Янi Сієккіненом.
Про це повідомила пресслужба українського клубу.
Левову частину своєї кар'єри Сієккінен провів у рідній для себе Фінляндії. На юнацькому рівні він встиг пограти за Лукко, а на дорослому – захищав кольори КеуПи та ЮПа.
За кордоном Яні виступав за данський Херлев Іглс та литовських Хокей Панкс. Минулого сезону в Оптібет лізі захисник провів 27 матчів, в яких відзначився 4-ма шайбами і 9-ма асистами.
Серед трофеїв в активі нашого новачка срібна медаль другого за рангом дивізіону чемпіонату Фінляндії та бронза данської ліги.
Напередодні, кияни підписали українського нападника Іллю Коренчука.