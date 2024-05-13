Канада розгромила Данію, Фінляндія не залишила шансів Великій Британії: результати матчів чемпіонату світу

Відбулися 6 матчів чемпіонату світу з хокею у вищому дивізіоні, який відбувається в Чехії.

Зокрема, чинний чемпіон світу Канада здобув розгромну перемогу над Данією, а Велика Британія зазнала нищівної поразки від Фінляндії з рахунком 8:0.

Після двох турів максимальну кількість балів набрали лише Канада та Швейцарія в Групі A, а також Швеція в Групі B. Нуль балів на рахунку Австрії, Норвегії та Великої Британії.

Чемпіонат світу з хокею

12 травня

Група A

Фінляндія — Велика Британія 8:0 (1:0, 5:0, 2:0)

Данія — Канада 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

Канада - чинний чемпіон світу. Минулого року "кленові" у фіналі здолали Німечину (5:2).

Латвія — Франція 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Група B

Австрія — Швейцарія 5:6 (2:1, 2:3, 1:2)

Швеція — Польща 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Словаччина — Казахстан 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

Турнірна таблиця чемпіонату світу з хокею-2024

Напередодні США реабілітувалися за поразку від Швеції в першому турі.

Нагадаємо, збірна України з хокею стала переможцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B.