Збірна Норвегії відправила Велику Британію в дивізіон 1А до України: результати ЧС з хокею
У понеділок, 20 травня, відбулися чотири матчі чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.
Зокрема, збірна Великої Британії поступилась Норвегії (2:5), а Польща зазнала поразки під Казахстану (1:3). Таким чином, поляки та британці достроково вилетіли в Дивізіон 1A, де їх суперником стане національна команда України.
Також у матчах дня Швеція розібралась з Францією (3:1), а Фінляндія змогла дотиснути Данію (3:1)
Чемпіонат світу з хокею
20 травня
Група A
Велика Британія — Норвегія 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
Фінляндія — Данія 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Група B
Швеція — Франція 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Казахстан — Польща 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Збірні Канади та Швеції очолюють групи A та B.