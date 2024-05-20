Збірна Норвегії відправила Велику Британію в дивізіон 1А до України: результати ЧС з хокею

У понеділок, 20 травня, відбулися чотири матчі чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.

Зокрема, збірна Великої Британії поступилась Норвегії (2:5), а Польща зазнала поразки під Казахстану (1:3). Таким чином, поляки та британці достроково вилетіли в Дивізіон 1A, де їх суперником стане національна команда України.

Також у матчах дня Швеція розібралась з Францією (3:1), а Фінляндія змогла дотиснути Данію (3:1)

Чемпіонат світу з хокею

20 травня

Група A

Велика Британія — Норвегія 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)

Фінляндія — Данія 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Група B

Швеція — Франція 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Казахстан — Польща 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Збірні Канади та Швеції очолюють групи A та B.

Турнірна таблиця