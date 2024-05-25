Швейцарія сенсаційно перемогла Канаду і вийшла у фінал ЧС з хокею

Збірна Швейцарії перемогла Канаду та здобула путівку у фінал чемпіонату світу-2024 з хокею.

Основний час завершився з рахунком 2:2, в овертаймі команди також не визначили сильнішого. У серії булітів точнішими виявилися швейцарці.

Перший період, досить несподівано, пройшов за переваги швейцарців, і, як наслідок — 2 шайби в більшості. Відзначилися лідери команди Кевін Фіала та Нінно Ніддерайтер. У другій 20-хвилинці "кленові листки" зуміли відіграти один гол, який на свій рахунок записав Брендон Танев.

У вирішальному періоді, попри величезну перевагу за кидками фаворита (20:4), переможний рахунок для швейцаріців тримався аж до 18-ї хвилини — Джо Таверс перевів гру в овертайм, реалізувавши більшість.

За кілька секунд до фінальної сирени швейцарці примудрилися знову опинитися в меншості за порушення правила чисельного складу, але ні в час, що залишився, ні в овертаймі канадійці не змогли реалізувати перевагу. Уже в межах додаткової 10-хвилинки швейцарці мали більшість, яку реалізувати не змогли. Доля матчу вирішувалася в серії булітів.

Чемпіонат світу з хокею — плей-оф

25 травня, Півфінал

Канада — Швейцарія 2:2 (0:2, 1:0, 1:0)

Шайби: 0:1 — Фіала (Леффель, Андрігетто) 15:06, 0:2 — Нідеррайтер (Йосі, Фіала) 17:16, 1:2 — Танев (Зеллвегер, Дюбуа) 34:07, 2:2 — Таварес (Бедард, Пауер) 57:53

Швейцарія вийшла у свій третій фінал ЧС за останні 11 років. Канада не змогла подолати стадію півфіналу вперше з 2018-го.

Нагадаємо, у першому півфіналі Чехія в яскравій перестрілці здолала Швецію.

Фінал між Швейцарією та Чехією відбудеться вже завтра, 26 травня. Стартова сирена пролунає о 20:20 за київським часом.

Бронзові медалі будуть розіграні також 26 травня. Матч за 3 місце розпочнеться о 15:20.