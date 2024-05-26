Чехія виграла домашній чемпіонат світу

Збірна Чехії здобула перемогу над Швейцарією у фіналі чемпіонату світу-2024 з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 0:2 на користь господарів турніру. Давід Пастрняк відкрив рахунок у грі лише в третьому періоді, а крапку в матчі поставив Давід Кампф кидком у порожні ворота.

Чехи завоювали 13-й титул чемпіонів світу в історії (6 у складі Чехословаччини та 7 після 1992 року). Останній раз чеська збірна тріумфувала у 2010 році.

Швейцарці вчетверте зіграли у вирішальному поєдинку ЧС, але жодного разу не перемагали.

Чемпіонат світу з хокею — плей-оф

26 травня, фінал

Швейцарія — Чехія 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайби: 0:1 — 49:13 Пастрняк, 0:2 — 59:41 Кампф

Напередодні збірна Швеції перемогла Канаду в матчі за третє місце.