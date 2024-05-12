США не залишили шансів Німеччині, Канада перемогла Велику Британію: результати ЧС з хокею
— 12 травня, 01:31
У суботу, 11 травня, відбулися 6 матчів чемпіонату світу з хокею у вищому дивізіоні, який проходить у Чехії.
Зокрема, США реабілітувалися за поразку від Швеції в першому турі, розгромивши Німеччину, а господарі турніру в перестрілці з 9 шайбами здолали Норвегію.
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Чемпіонат світу з хокею
11 травня
Група A
Велика Британія - Канада 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)
Канада - чинний чемпіон світу. Минулого року "кленові" у фіналі здолали Німечину (5:2).
Австрія - Данія 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
Норвегія - Чехія 3:6 (3:2, 0:1, 0:3)
Група B
США - Німеччина 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
Польща - Латвія ОТ 4:5 (1:0, 1:1, 2:3, 0:1)
Франція - Казахстан 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
Нагадаємо, Збірна України з хокею стала переможцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B.