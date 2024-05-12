США не залишили шансів Німеччині, Канада перемогла Велику Британію: результати ЧС з хокею

У суботу, 11 травня, відбулися 6 матчів чемпіонату світу з хокею у вищому дивізіоні, який проходить у Чехії.

Зокрема, США реабілітувалися за поразку від Швеції в першому турі, розгромивши Німеччину, а господарі турніру в перестрілці з 9 шайбами здолали Норвегію.

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Чемпіонат світу з хокею

11 травня

Група A

Велика Британія - Канада 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Канада - чинний чемпіон світу. Минулого року "кленові" у фіналі здолали Німечину (5:2).

Австрія - Данія 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Норвегія - Чехія 3:6 (3:2, 0:1, 0:3)

Група B

США - Німеччина 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Польща - Латвія ОТ 4:5 (1:0, 1:1, 2:3, 0:1)

Франція - Казахстан 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Нагадаємо, Збірна України з хокею стала переможцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B.