США знищили Казахстан, Канада вирвала перемогу у Швейцарії: результати ЧС з хокею

У неділю, 19 травня, відбулися чотири матчі чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.

Зокрема, Сполучені Штати Америки знищили Казахстан, закинувши 10 шайб. Суперники змогли відповісти лише однією в останньому періоді.

Наразі США посідають 2 сходинку в групі В і відстають від першої Швеції на 2 очки, але у шведів ще 1 гра в запасі.

Також Канада вирвала перемогу в Швейцарії та очолила групу А. У команди 17 очок, що на 2 більше ніж у Чехії.

Чемпіонат світу з хокею

19 травня

Група A

Норвегія — Австрія 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Швейцарія — Канада 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Група B

США — Казахстан 10:1 (4:0, 3:0, 3:1)

Словаччина — Латвія 2:3 після булітів (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Збірні Канади та Швеції очолюють групи A та B. Велика Британія залишається єдиною командою, яка ще не набрала жодного очка.

Турнірна таблиця