США знищили Казахстан, Канада вирвала перемогу у Швейцарії: результати ЧС з хокею
У неділю, 19 травня, відбулися чотири матчі чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.
Зокрема, Сполучені Штати Америки знищили Казахстан, закинувши 10 шайб. Суперники змогли відповісти лише однією в останньому періоді.
Наразі США посідають 2 сходинку в групі В і відстають від першої Швеції на 2 очки, але у шведів ще 1 гра в запасі.
Також Канада вирвала перемогу в Швейцарії та очолила групу А. У команди 17 очок, що на 2 більше ніж у Чехії.
Чемпіонат світу з хокею
19 травня
Група A
Норвегія — Австрія 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Швейцарія — Канада 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Група B
США — Казахстан 10:1 (4:0, 3:0, 3:1)
Словаччина — Латвія 2:3 після булітів (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Збірні Канади та Швеції очолюють групи A та B. Велика Британія залишається єдиною командою, яка ще не набрала жодного очка.