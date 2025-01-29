Шторм у матчі з 11 шайбами обіграв Дніпро у чемпіонаті України

Одеський Шторм вдома обіграв херсонський Дніпро у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 8:3. Господарі фактично вирішили долю зустрічі у першому періоді, коли шайбами відзначились Владислав Куцевич, Сергій Пойманов, Євген Ратушний та Даниїл Скороход.

У другій 20-хвилинці Дніпро зміг дещо вирівняти ситуацію голами Максима Жовтяка та Тимофійя Лактіонова. Проте одесити відповіли шайбою Іллі Криклі.

Останній період також був за Штормом, який виграв його з рахунком 4:1.

Одеський клуб з 36 очками посідає третю сходинку в чемпіонаті України, Дніпро йде 5-м з 12 балами.

Чемпіонат України з хокею

Регулярний чемпіонат, 29 січня

Шторм (Одеса) – Дніпро (Херсон) 8:3 (4:0, 1:2, 4:1)

Напередодні київський Сокіл обіграв Кременчук та повернув собі лідерство у чемпіонаті України.