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Шторм у матчі з 11 шайбами обіграв Дніпро у чемпіонаті України

Олександр Булава — 29 січня 2025, 20:13
Шторм у матчі з 11 шайбами обіграв Дніпро у чемпіонаті України
ХК Шторм

Одеський Шторм вдома обіграв херсонський Дніпро у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 8:3. Господарі фактично вирішили долю зустрічі у першому періоді, коли шайбами відзначились Владислав Куцевич, Сергій Пойманов, Євген Ратушний та Даниїл Скороход.

У другій 20-хвилинці Дніпро зміг дещо вирівняти ситуацію голами Максима Жовтяка та Тимофійя Лактіонова. Проте одесити відповіли шайбою Іллі Криклі.

Останній період також був за Штормом, який виграв його з рахунком 4:1.

Одеський клуб з 36 очками посідає третю сходинку в чемпіонаті України, Дніпро йде 5-м з 12 балами.

Чемпіонат України з хокею
Регулярний чемпіонат, 29 січня

Шторм (Одеса) – Дніпро (Херсон) 8:3 (4:0, 1:2, 4:1)

Напередодні київський Сокіл обіграв Кременчук та повернув собі лідерство у чемпіонаті України.

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