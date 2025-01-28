Сокіл, перегравши Кременчук, повернув собі лідерство в чемпіонаті України з хокею

У вівторок, 28 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею між чинним чемпіоном першості київським Соколом та претендентом на медалі – ХК Кременчуком.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь столичної команди.

Сокіл виграв перший період завдяки шайбам Іллі Собченка та Вадима Мазура. У другій двадцятихвилинці команди мали нагоди, але воротарі діяли впевнено.

У середині третього періоду Євген Абаджян відновив інтригу в грі, але на більше хокеїстів Кременчука не вистачило.

Крапку в матчі поставив Олександр Янішевський, який закинув у порожні ворота за кілька секунд до кінця гри.

Чемпіонат України з хокею

Регулярний чемпіонат, 28 січня

Кременчук – Сокіл 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голи: 0:1 – Собченко (9:47), 0:2 – Мазур (18:57), 1:2 – Абаджян (49:44), 1:3 – Янішевський (59:48)

Сокіл завдяки перемозі наздогнав Київ Кепіталз – обидва клуби мають по 45 очок за 19 матчів. Чемпіон випереджає конкурента за лідерство завдяки кращим додатковим показникам. Кременчук має 27 набраних балів, що дозволяє посідати четверте місце.

Нагадаємо, вчора Київ Кепіталз у серії булітів програв одеському Шторму.