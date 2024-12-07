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Шторм завдав Крижинці принизливої поразки у чемпіонаті України

Володимир Максименко — 7 грудня 2024, 18:08
Шторм завдав Крижинці принизливої поразки у чемпіонаті України
Шторм - Крижинка
Фото ХК Шторм

У субота, 7 грудня, відбувся матч чемпіонату України з хокею, в якому одеський Шторм приймав київську Крижинку.

Поєдинок завершився переконливою перемогою господарів арени із рахунком 17:0.

Найбільш результативним став другий період матчу, в якому Шторм закинув вісім шайб у ворота Макаренка.

Відзначимо, що у минулому турі Крижинка також розгромно програла, але змогла забити шайбу у ворота Київ Кепіталз (1:12).

Чемпіонат України з хокею

7 грудня

Шторм - Крижинка 17:0 (4:0, 8:0, 5:0)

Шайби: 1:0 - Сидоренко, 2:58, 2:0 - Ніконов, 08:00, 3:0 - Ревука, 12:23, 4:0 - Ніконов, 19:50, 5:0 - Крикля, 00:49, 6:0 - Курах, 1:43, 7:0 - Варава, 4:31, 8:0 - Кобильник, 7:10, 9:0 - Ратушний, 7:59, 10:0 - Сидоренко, 12:17, 11:0 - Ніконов, 14:05, 12:0 - Крикля, 18:08, 13:0 - Сидоренко, 04, 14:0 - Ніконов, 08:04, 15:0 - Ревука, 11:33, 16:0 - Сидоренко, 13,25, 17:0 - Портной, 18:00.

Після 11 зіграних матчів Шторм залишається на третьому місці у турнірній таблиці, маючи в своєму активі 24 очки.

Крижинка продовжує перебувати на останньому місці без очок та пропустивши за дев'ять зіграних матчів 95 шайб.

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