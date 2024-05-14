Канада в драматичному матчі здолала Австрію: результати чемпіонату світу
У вівторок, 14 травня, відбулися 4 матчі чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні, який відбувається в Чехії.
Канада у важкому матчі з 13 шайбами обіграла Австрію. Андердоги протистояння відігралися в третьому періоді, програючи 1:6, та перевели гру в овертайм, де чинні чемпіони світу завдяки шайбі Джона Тавареса здобула перемогу.
Норвегія обіграла Данію, а Латвія виявилася сильнішою за Казахстан.
Також Польща зазнала поразки від Франції в матчі аутсайдерів Групи B.
За підсумками трьох раундів групового етапу лише Швеція здобула три перемоги в основний час. Жодного залікового пункта не заробили два представники групи A — Австрія та Велика Британія.
Чемпіонат світу з хокею
14 травня
Група A
Данія — Норвегія 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Канада — Австрія 7:6 ОТ (3:1, 3:0, 0:5, 1:0)
Група B
Казахстан — Латвія 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Польща — Франція 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)
Турнірна таблиця
Напередодні Словаччина сенсаційно перемогла в овертаймі США.
Нагадаємо, Збірна України з хокею стала переможцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B.