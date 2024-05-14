Канада в драматичному матчі здолала Австрію: результати чемпіонату світу

У вівторок, 14 травня, відбулися 4 матчі чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні, який відбувається в Чехії.

Канада у важкому матчі з 13 шайбами обіграла Австрію. Андердоги протистояння відігралися в третьому періоді, програючи 1:6, та перевели гру в овертайм, де чинні чемпіони світу завдяки шайбі Джона Тавареса здобула перемогу.

Норвегія обіграла Данію, а Латвія виявилася сильнішою за Казахстан.

Також Польща зазнала поразки від Франції в матчі аутсайдерів Групи B.

За підсумками трьох раундів групового етапу лише Швеція здобула три перемоги в основний час. Жодного залікового пункта не заробили два представники групи A — Австрія та Велика Британія.

Чемпіонат світу з хокею

14 травня

Група A

Данія — Норвегія 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Канада — Австрія 7:6 ОТ (3:1, 3:0, 0:5, 1:0)

Група B

Казахстан — Латвія 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Польща — Франція 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Турнірна таблиця

Напередодні Словаччина сенсаційно перемогла в овертаймі США.

Нагадаємо, Збірна України з хокею стала переможцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B.