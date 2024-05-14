Словаччина сенсаційно перемогла в овертаймі США, Швеція розгромила Німеччину: результати ЧС з хокею
У понеділок, 13 травня, відбулися 4 матчі чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.
США сенсаційно поступилась Словаччині. Американці зробити неймовірний камбек із 1:4 та перевели гру в овертайм, в якому словаки закинули вирішальну шайбу.
Швеція не залишила шансів для Німеччини, розгромивши 1:6.
Швейцарія після булітів здобула перемогу над Чехією.
А в скандинавському протистоянні Фінляндія впевнено перемогла Норвегію — 1:4.
Чемпіонат світу з хокею
14 травня
Група A
Норвегія - Фінляндія 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
Швейцарія - Чехія 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, буліти - 1:0)
Група B
США - Словаччина ОТ 4:5 (0:2, 1:2, 3:0, 0:1)
Німеччина - Швеція 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)
Турнірна таблиця
Нагадаємо, Збірна України з хокею стала переможцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B.