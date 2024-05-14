Словаччина сенсаційно перемогла в овертаймі США, Швеція розгромила Німеччину: результати ЧС з хокею

У понеділок, 13 травня, відбулися 4 матчі чемпіонату світу з хокею в елітному дивізіоні.

США сенсаційно поступилась Словаччині. Американці зробити неймовірний камбек із 1:4 та перевели гру в овертайм, в якому словаки закинули вирішальну шайбу.

Швеція не залишила шансів для Німеччини, розгромивши 1:6.

Швейцарія після булітів здобула перемогу над Чехією.

А в скандинавському протистоянні Фінляндія впевнено перемогла Норвегію — 1:4.

Чемпіонат світу з хокею

14 травня

Група A

Норвегія - Фінляндія 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Швейцарія - Чехія 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, буліти - 1:0)

Група B

США - Словаччина ОТ 4:5 (0:2, 1:2, 3:0, 0:1)

Німеччина - Швеція 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)

Турнірна таблиця

Нагадаємо, Збірна України з хокею стала переможцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B.