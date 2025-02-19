Шторм розгромив Дніпро у чемпіонаті України

У середу, 19 лютого, відбувся матч у межах чемпіонату України з хокею, в якому одеський Шторм обіграв херсонський Дніпро.

Зустріч завершилась з рахунком 8:1. Одесити відзначились 4 шайбами у перші два періоди та довершили розгром у заключній 20-хвилинці.

Чемпіонат України з хокею – регулярний сезон

19 лютого

Дніпро Херсон – Шторм 1:8 (0:2, 0:2, 1:4)

Для одеситів це п'ята поспіль перемога у чемпіонаті, наразі команда з 54 очками посідає другу сходинку в турнірній таблиці та відстає від лідера Сокола на 5 пунктів. Водночас херсонський клуб з 15 очками посідає передостаннє місце.

Нагадаємо, напередодні Дніпро дав бій київському Соколу, але все ж поступився в одну шайбу.