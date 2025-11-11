Рейнджерс переміг Нешвілл, ще дві гри НХЛ завершились в овертаймі

У ніч з 10 на 11 листопада відбулась низка матчів у межах регулярного розіграшу Національної хокейної ліги.

Рейнджерс та Нешвілл закинули 9 шайб на двох, а перемогу святкував колектив з Нью-Йорка. Флорида переграла Вегас, а ще два поєдинки завершились в овертаймі – перемоги святкували Айлендерс та Едмонтон.

НХЛ – регулярний чемпіонат

11 листопада

Нью-Джерсі – Айлендерс 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1 ОТ)

Рейнджерс – Нешвілл 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)

Едмонтон – Коламбус 5:4 (1:1, 0:2, 3:1, 1:0 ОТ)

Вегас – Флорида 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Напередодні Едмонтон розгромно програв Коламбусу, а Айлендерс у дербі переграв Рейнджерс.