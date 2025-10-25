Вашингтон в останньому періоді розгромив Коламбус, Сан-Хосе знову програв в НХЛ
У ніч на сьогодні, 25 жовтня, пройшли чотири матчі регулярного сезону Національної хокейної ліги.
Перший та останній поєдинки даного ігрового дня стали найрезультативнішими – фанати побачили одразу вісім закинутих шайб. Із однаковим рахунком 5:3 Баффало та Вінніпег перемогли Торонто та Калгарі відповідно.
Вашингтон на виїзді також п'ять разів вразив ворота свого суперника – столичний колектив розгромив Коламбус 5:1, причому на старті третього періоду рахунок був всього лише 0:1 на користь гостей.
У найменш результативній грі ночі Сан-Хосе продовжив програвати, хоча саме "акули" відкрили рахунок, ще й на самому початку першої 20-хвилинки. Проте Нью-Джерсі у відповідь забив тричі та здобув вольову перемогу 3:1.
НХЛ – регулярний сезон
25 жовтня
Баффало – Торонто 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
Коламбус – Вашингтон 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)
Нью-Джерсі – Сан-Хосе 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Вінніпег – Калгарі 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Нагадаємо, що відомий хокеїст низки команд НХЛ Яромир Ягр пояснив, чому він продовжує свою легендарну кар'єру.