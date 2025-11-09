Колорадо закинув дев'ять шайб Едмонтону, Айлендерс розгромили Рейнджерс у дербі в НХЛ

Вчора, 8 листопада, розпочалася серія матчів регулярного сезону НХЛ.

Три гри завершилися в овертаймі: Оттава вирвала перемогу над Філадельфією, Сіетл дотиснув Сент-Луїс, а Анагайм на останній хвилині закинув переможну шайбу у ворота Вегаса. Переможець ще одного протистояння визначився у серії булітів: Нью-Джерсі здолав Піттсбург.

Спправжнє знущання відбулося в Едмонтоні, де місцеві Ойлерз отримали одразу дев'ять шайб від Колорадо. Також відзначилися Айлендерс, які виграли нью-йоркське дербі проти Рейнджерс із рахунком 5:0. Цікаву гру продемонстрували Нешвілл та Даллас, а також Кароліна та Баффало, які закинули по дев'ять шайб на дві команди поєдинку.

НХЛ – регулярний сезон

8-9 листопада

Нью-Джерсі – Піттсбург 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, по булітам – 2:0)

Філадельфія – Оттава 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Нешвілл – Даллас 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)

Кароліна – Баффало 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)

Монреаль – Юта 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Рейнджерс – Айлендерс 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Сент-Луїс – Сіетл 3:4 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 0:1)

Тампа-Бей – Вашингтон 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Торонто – Бостон 3:5 (2:2, 1:2, 0:1)

Ванкувер – Коламбус 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

Вегас – Анагайм 3:4 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 0:1)

Едмонтон – Колорадо 1:9 (0:2, 1:4, 0:3)

Сан-Хосе – Флорида 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Турнірна таблиця Східної конференції

Турнірна таблиця Західної конференції

