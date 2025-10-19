Вегас не помітив Калгарі, розгромні перемоги Вінніпега та Колорадо в НХЛ

Вчора, 18 жовтня, розпочався черговий ігровий день регулярного сезону Національної хокейної ліги.

Статус найбільш результативної зустрічі отримала гра між Оттавою та Айлендерс, де хокеїсти закинули у сумі дев'ять шайб. Причому за рахунку 4:3 на користь Сенаторс Шейн Пінто не зміг реалізувати буліт, який міг принести його команді перемогу. Але натомість Нью-Йорк відзначився ще двічі та виграв цей матч.

Одразу трі поєдинки визначили свого переможця в овертаймі: Сіетл та Кароліна з ідентичним рахунком 4:3 обіграли на виїзді Торонто та Лос-Анджелес відповідно, а Філадельфія вдома дотиснула Міннесоту.

Найменшу конкуренцію можна було побачити у грі, де Вегас познущався над Калгарі – поєдинок завершився розгромною перемогою господарів майданчика з рахунком 6:1.

Можна також відзначити розгромні перемоги лідерів Заходу Колорадо та Вінніпега – обидва матчі були виграні 4:1.

НХЛ – регулярний сезон

18-19 жовтня

Баффало – Флорида 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Оттава – Айлендерс 4:5 (1:0, 3:3, 0:2)

Нью-Джерсі – Едмонтон 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)

Вінніпег – Нешвілл 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Коламбус – Тампа-Бей 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Монреаль – Рейнджерс 3:4 (2:1, 0:0, 1:3)

Сент-Луїс – Даллас 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Торонто – Сіетл 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Філадельфія – Міннесота 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Колорадо – Бостон 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Лос-Анджелес – Кароліна 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)

Вегас – Калгарі 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)

Сан-Хосе – Піттсбург 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Нагадаєхмо, що вчора, 18 жовтня, Кременчук здобув розгромну перемогу над Црвеною Звездою у другому турі Континентального кубку.