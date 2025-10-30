Коламбус в результативному матчі НХЛ переграв Торонто
У ніч з 29 на 30 жовтня відбувся єдиний матч ігрового вечора в НХЛ – Коламбус зустрічався з Торонто.
Команди закинули 9 шайб на двох, а Блю Джекетс оформили перемогу не в останню чергу завдяки дубль Сіллінджера – наприкінці другого періоду нападник ще й записав на свій рахунок асист.
НХЛ-2025/26 – регулярний чемпіонат
30 жовтня
Коламбус – Торонто 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)
Напередодні Вінніпег в овертаймі переграв Міннесоту, а Вегас в результативному матчі здолав Кароліну.