Коламбус в результативному матчі НХЛ переграв Торонто

Володимир Максименко — 30 жовтня 2025, 07:21
У ніч з 29 на 30 жовтня відбувся єдиний матч ігрового вечора в НХЛ – Коламбус зустрічався з Торонто.

Команди закинули 9 шайб на двох, а Блю Джекетс оформили перемогу не в останню чергу завдяки дубль Сіллінджера – наприкінці другого періоду нападник ще й записав на свій рахунок асист.

НХЛ-2025/26 – регулярний чемпіонат
30 жовтня

Коламбус – Торонто 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)

Напередодні Вінніпег в овертаймі переграв Міннесоту, а Вегас в результативному матчі здолав Кароліну.

НХЛ

