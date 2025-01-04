Гладир: Мав друзів волейболістів у Росії, але вони стали зомбі, ніколи їм не пробачу

Колишній гравець збірної України Юрій Гладир, який ставав чемпіоном України у складі Азота (Черкаси) та київського Локомотива, зізнався, що через війну обірвав зв'язки з друзями з Росії, оскільки вони стали "зазомбовані російськими ЗМІ".

Про це він сказав в інтерв'ю Sport.tvp.pl.

"У мене є багато друзів і знайомих, які протягом багатьох років грали в Росії. Я втратив зв'язок з усіма. Вони були як люди-зомбі. Вони почали говорити нісенітниці, які їм донесли в ЗМІ. Я сказав їм більше зі мною не розмовляти. Росія має мало спільного з демократією. Чи пробачу я це? Не бачу способу. Я думаю, що це буде рана, яка гоїтиметься поколіннями. Завжди говорили, що наші дві країни – братні народи. Але мені здається, що буде потрібно багато часу, щоб все нормалізувалося", – сказав Гладир.

40-річний Юрій викликався до лав збірної України з 2008 до 2011 року. Потім він сам висловив бажання припинити виступи за національну команду, оскільки бачив лише корупцію та байдужість до збірної з боку функціонерів.

Нагадаємо, волейболіст, який останні 16 років грає за польські клуби, не зміг приїхати на похорони матері, оскільки потім би не зумів виїхати з України.