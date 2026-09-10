У віці 70 років помер колишній тренер і гравець команд НХЛ, який працював аналітиком та отримав премію Еммі

У віці 70 років пішов із життя колишній тренер та захисник команд НХЛ, а також відомий хокейний коментатор ESPN і лауреат премії Еммі Баррі Мелроуз.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Мелроузу у 2023 році поставили діагноз хвороби Паркінсона, після чого він пішов на пенсію.

Канадський хокеїст розпочав професійну кар'єру в 1974 році. Загалом провів у Національній хокейній лізі близько 300 поєдинків, виступаючи за такі команди, як Вінніпег Джетс, Торонто Мейпл Лівс та Детройт Ред Вінгс.

Свій останній матч провів 1 лютого 1986 року, услід за чим розпочав тренерську кар'єру у команді ЗХЛ Медісин-Хат.

Утім, найвизначніший його період на наставницькому містку стався, коли він почав працювати у Лос-Анджелес Кінгз. У першому сезоні під керівництвом Мелроуза клуб дійшов до фіналу Кубку Стенлі в 1993 році.

Фахівець тренував "Королів з Лос-Анджелеса" ще два сезони, протягом яких колектив не зумів вийти в плейоф. Під час цих кампаній Мелроуз влаштувався хокейним аналітиком в ESPN.

У 1995 році Мелроуз разом із командою ESPN став лауреатом премії Еммі у номінацій "Спорт" за висвітлення плейоф Кубку Стенлі 1994 року.

Він залишився на цій посаді коментатора після того, як попрощався з Лос-Анджелес Кінгз. У 2008 році він знову повернувся до тренерства, очоливши Тампа-Бей Лайтнінг, але пробув у цьому клубі недовго, а потім знову працював коментатором на ESPN.

Нагадаємо, що напередодні пішов із життя п'ятиразовий учасник Матчу всіх зірок НХЛ Денніс Халл.