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Під час автоперегонів в Іспанії внаслідок аварії трагічно загинув гонщик-аматор

Микола Літвінов — 7 вересня 2026, 13:35
Під час автоперегонів в Іспанії внаслідок аварії трагічно загинув гонщик-аматор
Пабло Аморос
Real Federación Española de Automovilismo

Внаслідок автокатастрофи на етапі змагань серії GTI Trophy загинув іспанський автогонщик-аматор Пабло Аморос.

Про це повідомляє Королівська іспанська федерація автоспорту. Деталі додає Marca.

Причини, що призвели до смерті іспанського пілота, досі встановлюються. Аморос під час перегонів втратив керування над машиною і врізався в автомобіль іншого учасника змагань. Вони обидва отримали екстрену медичну допомогу, але життя Пабло лікарям не вдалося врятувати.

Відео з місця подій

Однією з версій, чому це сталося, вважають технічні проблеми з автівкою. Варто зазначити, що всі учасники GTI Trophy змагаються на одній і тій самій моделі авто – Volkswagen Golf IV GTI.

Зауважимо, що Пабло Аморос був за освітою юристом, але, окрім того, часто змагався у турнірах з різних дисциплін автоспорту. Він брав участь у ралі, позашляхових змаганнях, кільцевих гонках, в Кубку Kobe та GTI Trophy.

Нагадаємо, що на 85-му році життя перестало битися серце колишнього президента Королівської іспанської автомобільної федерації (RFEDA) Карлоса Грасії Фуертеса.

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