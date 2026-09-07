Під час автоперегонів в Іспанії внаслідок аварії трагічно загинув гонщик-аматор

Внаслідок автокатастрофи на етапі змагань серії GTI Trophy загинув іспанський автогонщик-аматор Пабло Аморос.

Про це повідомляє Королівська іспанська федерація автоспорту. Деталі додає Marca.

Причини, що призвели до смерті іспанського пілота, досі встановлюються. Аморос під час перегонів втратив керування над машиною і врізався в автомобіль іншого учасника змагань. Вони обидва отримали екстрену медичну допомогу, але життя Пабло лікарям не вдалося врятувати.

Відео з місця подій

🇪🇸 Spanish racing driver Pablo Amorós was killed after losing his brakes and slamming into another race car during a GTI Trophy race at the Monteblanco Circuit in Huelva, Spain, on September 6.



Amorós died from injuries sustained in the crash. 🕊️ pic.twitter.com/L4e7TaHlmk — DJ CandyMan (@DrCandymn) September 7, 2026

Однією з версій, чому це сталося, вважають технічні проблеми з автівкою. Варто зазначити, що всі учасники GTI Trophy змагаються на одній і тій самій моделі авто – Volkswagen Golf IV GTI.

Зауважимо, що Пабло Аморос був за освітою юристом, але, окрім того, часто змагався у турнірах з різних дисциплін автоспорту. Він брав участь у ралі, позашляхових змаганнях, кільцевих гонках, в Кубку Kobe та GTI Trophy.

Нагадаємо, що на 85-му році життя перестало битися серце колишнього президента Королівської іспанської автомобільної федерації (RFEDA) Карлоса Грасії Фуертеса.