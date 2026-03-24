Колишній хокеїст київського Динамо помер у віці 81 року

Микола Літвінов — 24 березня 2026, 23:58
Колишній хокеїст київського Динамо помер у віці 81 року
Володимир Разін
Колишній нападник київського Динамо Володимир Разін пішов із життя у віці 81 року.

Про це повідомляє пресслужба ХК Сокіл.

"Хокейний клуб Сокіл висловлює співчуття рідним та близьким Володимира Разіна".

Причина смерті не розголошується.

Нападник був вихованцем горьківського Торпедо, а на дорослому рівні розпочав виступи за місцеве Динамо у 1962 році.

Протягом подальшої ігрової кар'єри він виступав за СКА МВО з Калініна, де провів 90 матчів і закинув 25 шайб, та горьківське Торпедо, відзначившись 6 голами у 28 поєдинках.

Вже з 1969 по 1973 рік хокеїст захищав кольори київського Динамо, яке у 1973 році було перейменовано на Сокіл. За столичну команду він відіграв 154 матчі та закинув 40 шайб.

Після київського етапу кар'єри Разін також виступав за клуби Нефтяник з Ухти (1973–1975) та Спутник з Альметьєвська (1975–1977).

Після завершення кар'єри гравця Володимир Разін працював тренером та виховував юних хокеїстів. У сезоні 2001/02 фахівець очолював ХК Київ, який змагався у чемпіонаті України.

Нагадаємо, що нещодавно, на 84 році пішов з життя видатний український тренер Анатолій Чумаков, який понад 60 років присвятив боксу.

смерть ХК Сокіл Київ

смерть

