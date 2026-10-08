У віці 45 років від серцевого нападу під час полювання раптово помер ексгравець збірної Норвегії

У віці 45 років внаслідок серцевого нападу під час полювання пішов з життя колишній гравець Сторхамара та збірної Норвегії Ейрік Скадсдаммен.

Про це повідомила родина хокеїста у коментарі NRK.

"Я ще до кінця не усвідомив цього. Це мій молодший брат, і ми були разом усе життя. Він – мій найкращий друг. Ми – сусіди", – поділився своїм горем брат Ейріка Скадсдаммена – Тронд Берг.

Зауважимо, що Скадсдаммен вважається легендою норвезького клубу Сторхамар. Крайній нападник провів у формі цього колективу 18 сезонів та 900 матчів. За цей час він закинув 262 шайби та віддав 291 результативну передачу.

Хокеїст попрощався зі Сторхамаром у 2018 році, коли допоміг команді досягти чемпіонства у норвезькій першості. Він є другим гравцем в історії клубу за кількістю матчів. Його форма з восьмим номером була за ним закріплена.

Окрім того, Скадсдаммен провів 11 матчів за збірну Норвегії. У складі національної команди поїхав на чемпіонат світу 2008 року.

Нагадаємо, що напередодні помер переможець Кубку Стенлі з понад 1000 матчів у НХЛ Лайл Оделайн.