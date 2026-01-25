Українська правда
Тампа-Бей та Коламбус закинули 13 шайб на двох, Едмонтон в овертаймі дотис Кепіталз в НХЛ

Володимир Максименко — 25 січня 2026, 08:45
У ніч з 24 на 25 січня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Коламбус у надрезультативному матчі переміг Тампу-Бей, Оттава розгромно поступилась Кароліні, а ще два поєдинки завершились в овертаймі: перемоги святкували Флорида та Едмонтон.

НХЛ – регулярний чемпіонат
25 січня

Айлендерс – Баффало 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)

Нешвілл – Юта 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Бостон – Монреаль 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)

Вінніпег – Детройт 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)

Коламбус – Тампа-Бей 8:5 (4:2, 2:2, 2:1)

Оттава – Кароліна 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)

Сент-Луїс – Лос-Анджелес 4:5 (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 1:2 Б)

Міннесота – Флорида 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1 ОТ)

Едмонтон – Вашингтон 6:5 (1:1, 1:2, 3:2, 1:0 ОТ)

Напередодні Вегас розгромив Торонто, а Вашингтон переграв Калгарі.

