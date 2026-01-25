Тампа-Бей та Коламбус закинули 13 шайб на двох, Едмонтон в овертаймі дотис Кепіталз в НХЛ
У ніч з 24 на 25 січня відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.
Коламбус у надрезультативному матчі переміг Тампу-Бей, Оттава розгромно поступилась Кароліні, а ще два поєдинки завершились в овертаймі: перемоги святкували Флорида та Едмонтон.
НХЛ – регулярний чемпіонат
25 січня
Айлендерс – Баффало 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)
Нешвілл – Юта 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Бостон – Монреаль 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)
Вінніпег – Детройт 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
Коламбус – Тампа-Бей 8:5 (4:2, 2:2, 2:1)
Оттава – Кароліна 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
Сент-Луїс – Лос-Анджелес 4:5 (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 1:2 Б)
Міннесота – Флорида 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1 ОТ)
Едмонтон – Вашингтон 6:5 (1:1, 1:2, 3:2, 1:0 ОТ)
Напередодні Вегас розгромив Торонто, а Вашингтон переграв Калгарі.