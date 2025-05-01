Збірна України з дублем Захарова здолала Польщу: огляд матчу на ЧС-2025

Збірна України обіграла Польщу у межах 4 туру Дивізіону ІА чемпіонату світу-2025.

Огляд матчу

Дубль у свій актив записав Віктор Захаров, ще по шайбі в активі Садовикова та Трахта.

За підсумками четвертого туру Україна посідає друге місце, набравши 9 очок. В елітний дивізіон вийдуть дві найкращі команди групи, найгірша — відправиться в нижчий дивізіон.

Чемпіонат світу з хокею – Дивізіон ІА

4 тур, 1 травня

Польща – Україна 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Шайби: 1:0 – 25:28 Лущарчик (більшість), 1:1 – 32:23 Захаров, 1:2 – 43:08 Захаров, 1:3 – 50:16 Садовиков, 1:4 – 55:00 Трахт.

У наступному матчі Україна зіграє проти Японії. Поєдинок відбудеться 3 травня о 12:30.

Нагадаємо, що в стартовому турі Україна тільки у серії булітів програла Великій Британії. Потім команда Дмитра Христича знову дійшла до булітів, але цього разу вона здобула перемогу, вигравши серію з Італією. У попередньому матчі українці розгромили Румунію.