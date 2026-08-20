Відомого британського тренера з легкої атлетики ув'язнили в Марокко за сексуальне насильство над неповнолітньою

Британський тренер з легкої атлетики та колишній спортсмен Леон Баптист перебуває у в'язниці в марокканському місті Марракеш за скоєння сексуального насильства над неповнолітньою дівчиною.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, наставник низки британських атлетів зник три місяці тому. Пізніше Баптист написав повідомлення своїм підопічним, що він деякий час буде відсутній на тренуваннях. Згодом спортсменам надіслали лист від імені Баптиста, у якому стверджується, що він пішов з посади через проблеми зі здоров'ям.

Федерація легкої атлетики Британії також ніяк не пояснювала відсутність 41-річного фахівця, хоч він і був консультантом організації. Пізніше зі ЗМІ стало відомо, що Баптист зник десь в Марокко. Варто зазначити, що його щезнення відбулося напередодні Ігор Співдружності та Чемпіонату Європи.

Через це перед змаганнями без тренера залишилися бронзовий призер Олімпійських ігор Чарлі Добсон та срібний медаліст Паралімпійських ігор Зак ​​Шоу. Їм на допомогу пізніше прийшли Адам Джемілі та Мартін Руні, які стали їхніми коучами.

Проте як згодом стало відомо виданню, Баптист відбуває ув'язнення в місцевій в'язниці "Аль-Удайя" за сексуальне насильство над неповнолітньою дівчиною.

Міністерство юстиції Марокко проінформувало, що наставника було засуджено до 10 місяців перебування за ґратами, проте пізніше цей термін скоротили до 8 місяців за підсумками апеляції.

"Щодо повідомлень про нібито "зникнення Леона Баптиста" – англійського тренера з легкої атлетики, який, за повідомленнями, зник у Марокко понад два місяці тому за сумнівних обставин, – звертаємо вашу увагу на те, що опублікована з цього приводу інформація є недостовірною і не відповідає фактам справи. Згаданий іноземець не втратив зв'язку зі своїм оточенням і не зник безвісти, а також не мав випадків нез'ясованої відсутності. Наразі він утримується в місцевій в'язниці в Марракеші, де відбуває покарання у вигляді позбавлення волі після винесення вироку компетентними судовими органами у справі про адміністративне правопорушення", – йдеться в заяві організації.

За даними видання, Баптист прилетів у Марокко у супроводі трьох інших колишніх британських легкоатлетів, які згодом повернулися до Англії. Вважається, що родина коуча проінформована про його ув'язнення.

На запитання BBC щодо Баптиста речник Міністерства закордонних справ Великої Британії відповів:

"Ми надаємо підтримку громадянину Великої Британії, якого затримано в Марокко, і підтримуємо контакт із владою".

Додамо, що перед початком тренерської кар'єри Баптист був спринтером, який спеціалізувався на дистанціях 100 метрів та 200 метрів. Він виграв дві золоті медалі на Іграх Співдружності у 2010 році.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що низка гравців австралійського футбольного клубу Сідней Свонс фігурує у справі про сексуальне насильство.