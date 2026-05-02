Розгромні перемоги Баффало та Вегаса, Тампа-Бей в овертаймі вирвав важливу звитягу у Монреаля в плейоф НХЛ
Плейоф НХЛ 2 травня
У ніч із 1-го на 2-ге травня відбулися три матчі раунду плейоф Національної хокейної ліги.
Тампа-Бей вирвала мінімальну перемогу у Монреаля в овертаймі, зробивши рахунок у серії рівним – 3:3.
Тоді як Баффало розгромив Бостон, віддавши супернику другий період. Рахунок очного протистояння – 4:2 на користь тріумфатора шостого поєдинку.
У крайньому матчі ігрового дня Юта нищівно поступилася Вегасу, який довів серію до 2:4 на свою користь. У наступному раунді Вегас зустрінеться із клубом Анагайм, який вибив дворазового чинного чемпіона Кубку Стенлі Едмонтон.
НХЛ – раунд плейоф
2 травня
Монреаль – Тампа-Бей 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Бостон – Баффало 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Юта – Вегас 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Напередодні завершилися ще декілька ігор плейоф НХЛ.