Розгромні перемоги Баффало та Вегаса, Тампа-Бей в овертаймі вирвав важливу звитягу у Монреаля в плейоф НХЛ

У ніч із 1-го на 2-ге травня відбулися три матчі раунду плейоф Національної хокейної ліги.

Тампа-Бей вирвала мінімальну перемогу у Монреаля в овертаймі, зробивши рахунок у серії рівним – 3:3.

Тоді як Баффало розгромив Бостон, віддавши супернику другий період. Рахунок очного протистояння – 4:2 на користь тріумфатора шостого поєдинку.

У крайньому матчі ігрового дня Юта нищівно поступилася Вегасу, який довів серію до 2:4 на свою користь. У наступному раунді Вегас зустрінеться із клубом Анагайм, який вибив дворазового чинного чемпіона Кубку Стенлі Едмонтон.

НХЛ – раунд плейоф

2 травня

Монреаль – Тампа-Бей 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Бостон – Баффало 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Юта – Вегас 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Напередодні завершилися ще декілька ігор плейоф НХЛ.