Київ Кепіталз зазнав розгромної поразки від Мого у другому матчі 1/2 фіналу плейоф Балтійської ліги

Олексій Мурзак — 26 березня 2026, 21:46
У четвер, 26 березня, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз провів другий матч проти Мого в межах півфінальної серії плейоф Балтійської ліги.

Зустріч завершилася перемогою латвійського клубу з рахунком 6:2.

Підопічні Олега Тимченка провалили перший період, пропустивши 4 шайби, на що відповіли лише однією. Надалі суперник закинув ще по шайбі у другій та третій третині гри, довівши справу до розгрому.

У підсумку Мого зрівняв рахунок у серії, адже у першому матчі зазнав поразки.

Балтійська ліга – плейоф
1/2 фіналу, 2-й матч, 26 березня

Мого – Київ Кепіталз 6:2 (4:1, 1:0, 1:1)
Рахунок в серії 1:1

Нагадаємо, у чвертьфіналі Київ Кепіталз пройшли Ригу Призму.

