Хокей

Київ Кепіталз вирвав перемогу в Мого за 13 секунд до завершення півфіналу Балтійської ліги

Олександр Булава — 28 березня 2026, 18:01
У суботу, 28 березня, срібний призер минулого сезону чемпіонату України Київ Кепіталз провів третій матч проти Мого в межах півфінальної серії плейоф Балтійської ліги.

Зустріч завершилась перемогою столичного колективу з рахунком 3:2.

Підопічні Олега Тимченка у третьому періоді спочатку змогли зрівняти рахунок та вийти вперед. Нападник Мого Гінтс Мейя оформив дубль, використавши більшість та відновив паритет.

Проте кияни не здалися та змогли закинути шайбу за 13 секунд до завершення зустрічі, відзначився Даніель Клінецкі.

Кепіталз наразі лідирують у півфінальній серії з рахунком 2:1.

Балтійська ліга – плейоф
1/2 фіналу, 2-й матч, 28 березня

Київ Кепіталз – Мого 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

(Рахунок в серії 2:1)

У фінал вийде команда, яка здобуде чотири перемоги.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Київ Кепіталз пройшли Ригу Призму.

