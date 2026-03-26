Усі розділи
Чемпіон Хокей

Колишнього гравця Київ Кепіталз звинувачують у підпалах в інтересах Росії

Олексій Мурзак — 26 березня 2026, 19:40
Колишнього гравця Київ Кепіталз звинувачують у підпалах в інтересах Росії
Деніс Берднікс
ХК Київ Кепіталз

Ексгравця Київ Кепіталз Деніса Берднікса звинувачують у підпалах в інтересах Росії.

Про це повідомляє LSM.lv.

За інформацією джерела, минулого тижня двом молодим чоловікам в Латвії було висунуто звинувачення у зловмисному підпалі в інтересах Росії. Обом підозрюваним обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Одним із обвинувачених, найімовірніше, є 27-річний ексгравець Київ Кепіталз Деніс Берднікс. Його контракт не був продовжений після минулого сезону, і команда більше не контактувала з ним.

Обох підозрюваних звинувачують у тому, що в серпні минулого року вони здійснили по два підпали релейних шаф в районі Огре та Єкабпілському краї, а також було підпалено локомотив у Ризі – загалом п'ять епізодів. Ці дії, за даними слідства, виконувалися за завданням російських спецслужб.

Прокуратура висунула обвинувачення за пошкодження майна та допомогу Росії, адже підозрювані усвідомлювали, що діють в її інтересах.

Метою підпалів була не лише шкода інфраструктурі, а й створення пропагандистського контенту. Фігуранти видавали підпали в Латвії за такі, що сталися на території України.

"І їхні куратори в Росії – принаймні певний час – у це вірили. Наприклад, відео публікували в російських каналах, щоб створити враження, що ворог знаходиться всередині України та має доступ до критичної інфраструктури. В Латвії обвинувачені спеціально змінювали дані про місце створення відео.

Замовники з Росії платили у криптовалюті, але не всі обіцяні гроші виконавці отримали – частину могли привласнити посередники. За підпал релейних шаф обіцяли 100-300 доларів, за локомотив – до 5 тисяч доларів", – інформує видання.

Київ Кепіталз

Київ Кепіталз

