Едмонтон переміг Ванкувер та вийшов у фінал Західної конференції НХЛ

Едмонтон на виїзді переміг Ванкувер у вирішальному сьомому матчі другого раунду плей-оф НХЛ. Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Ойлерз забезпечили себе позитивним результатом ще у другому періоді, коли закинули 3 шайби у ворота суперника, не пропустивши жодної.

В останній 20-хвилинці гравці Канакс намагалися врятуватися, і навіть були доволі близькі до цього, проте двох голів виявилося замало.

Ця перемога дозволила Едмонтону вийти у фінал Західної конференції, де його суперником стане Даллас, який виявився сильнішим за Колорадо.

НХЛ — Другий раунд плей-оф

21 травня

Ванкувер — Едмонтон 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

Рахунок у серії — 3:4

Едмонтон пройшов у наступний етап

Нагадаємо, у фіналі Східної конференції зустрінуться Флорида, яка здолала Бостон, та Рейнджерс, який переміг Кароліну.