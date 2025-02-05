Кепіталз розгромив Флориду, Детройт по булітах здолав Сіетл та інші матчі НХЛ

У ніч з 4 на 5 лютого відбулось 14 матчів в межах Національної хокейної ліги.

Так, Вашингтон Кепіталз в результативному матчі переграли Флориду, а Вінніпег неочікувано легко розгромив Кароліну.

Ще декілька поєдинків завершились внічию в основний час. Нью-Джерсі та Детройт здобули свої перемоги лише за підсумками булітів.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

5 лютого

Баффало – Коламбус 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Бостон – Міннесота 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Вашингтон – Флорида 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)

Піттсбург – Нью-Джерсі 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 2:3 після булітів)

Тампа-Бей – Оттава 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Айлендерс – Вегас 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Вінніпег – Кароліна 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Сент-Луїз – Едмонтон 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1 ОТ)

Калгарі – Торонто 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)

Юта – Філадельфія 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0 ОТ)

Ванкувер – Колорадо 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Сіетл – Детройт 4:5 (1:2, 1:1, 2:1, 1:1, 0:1 після булітів)

Анахайм – Даллас 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Сан-Хосе – Монреаль 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація хокею відсторонила збірну Росії від участі у чемпіонаті світу-2026.