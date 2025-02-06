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Едмонтон в овертаймі дотиснув Чикаго, Рейнджерс переграв Бостон у матчі НХЛ

Володимир Максименко — 6 лютого 2025, 08:24
Едмонтон в овертаймі дотиснув Чикаго, Рейнджерс переграв Бостон у матчі НХЛ

У ніч з 5 на 6 лютого відбулось три матчі Національної хокейної ліги.

Лос-Анджелес у результативному матчі "перестріляв" Монреаль, а Рейнджерс мінімально здолав Бостон.

Ще один поєдинок завершився лише в овертаймі. Чикаго та Едмонтон не змогли в основний час матчу виявити переможця.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
6 лютого

Рейнджерс – Бостон 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Чикаго – Едмонтон 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:1 ОТ)

Лос-Анджелес – Монреаль 6:3 (1:0, 1:1, 4:2)

Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація хокею відсторонила збірну Росії від участі у чемпіонаті світу-2026.

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