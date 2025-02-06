Едмонтон в овертаймі дотиснув Чикаго, Рейнджерс переграв Бостон у матчі НХЛ
У ніч з 5 на 6 лютого відбулось три матчі Національної хокейної ліги.
Лос-Анджелес у результативному матчі "перестріляв" Монреаль, а Рейнджерс мінімально здолав Бостон.
Ще один поєдинок завершився лише в овертаймі. Чикаго та Едмонтон не змогли в основний час матчу виявити переможця.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
6 лютого
Рейнджерс – Бостон 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Чикаго – Едмонтон 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:1 ОТ)
Лос-Анджелес – Монреаль 6:3 (1:0, 1:1, 4:2)
Нагадаємо, раніше Міжнародна федерація хокею відсторонила збірну Росії від участі у чемпіонаті світу-2026.