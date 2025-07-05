Нападник збірної України перебрався в чемпіонат Польщі

Нападник збірної України Олександр Пересунько продовжить кар'єру в чемпіонаті Польщі, де виступатиме за Унію з Освенцима.

Про це повідомила пресслужба Федерації хокею України.

Попередній сезон український хокеїст провів у Прешові з Другої ліги Словаччини. Він зіграв 44 матчі, в яких закинув 29 шайб та віддав 25 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що польський хокейний клуб Полонія Битом оголосив про підписання киянина з російським паспортом Павла Падакіна.

Нагадаємо, Полонія нещодавно оголосила про підписання контракту з голкіпером збірної України Богданом Дьяченком. Також команду підсилив захисник "синьо-жовтих" Гліб Варава.