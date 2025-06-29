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Захисник збірної України перейшов у польський клуб

Руслан Травкін — 29 червня 2025, 13:15
Захисник збірної України перейшов у польський клуб
Гліб Варава
bytomski-hokej.pl

Захисник збірної України Гліб Варава приєднався до польської Полонії Битом.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Для 23-річного гравця це буде другий досвід виступів за кордоном. У сезоні-2018/19 Гліб був у системі естонського клубу Пантер.

Варава – вихованець Кременчука. В Україні також грав за Дніпро Херсон і Шторм Одеса.

Минулого сезону за Шторм у чемпіонаті України відіграв 21 поєдинок. На рахунку хокеїста 3 шайби і 15 результативних передач.

З 2022 року захисник викликається до лав збірної України. У кінці квітня Гліб відіграв усі 5 матчів на чемпіонаті світу в дивізіоні IA. За 5 матчів Варава не набрав очок. Показник корисності склав "+2". 

У січні 2025 року у складі збірної України Гліб здобув бронзові медалі Універсіади

Нагадаємо, Полонія нещодавно оголосила про підписання контракту з голкіпером збірної України Богданом Дьяченком. 

Полонія – шестиразовий чемпіон Польщі з хокею, але остання перемога датована 1991 роком. Окрім того, клуб з міста Битом тричі ставав срібним призером та ще три рази вигравав бронзові медалі чемпіонату (востаннє у 2017 році).

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