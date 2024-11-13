Сокіл – Крижинка: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У середу, 13 листопада, у Спорткомплексі АТЕК в Києві відбудеться матч чемпіонату України, в якому чинний чемпіон України Сокіл прийматиме дебютанта чемпіонату Крижинку.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Федерацією хокею України, у прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Кременчук декласував Крижинку в чемпіонаті України, закинувши 16 шайб без відповіді.

Після перших трьох турів у Сокола всього 1 перемога. Команда наразі посідає 4 сходинку. А для Крижинки це буде лише 2 матч на турнірі. Лідером чемпіонату є одеський Шторм, який переміг у всіх чотирьох поєдинках.